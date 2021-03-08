喜愛Google Pixel手機的朋友注意囉。過往在爆料新品發表日期準確度還不錯的爆料達人指出，Google新款手機預計在6月11日發表。綜合先前的網路傳聞，這一款手機很有可能是Pixel 5a。

爆料者之一的Jon Prosser日前推文指出，4月中旬會有一款新的Pixel Buds無線耳機推出；此外，還有一款Google手機預計在6月11日發表。他額外表示，目前還不確定會在6月發表的是哪一款手機。

Google stuff:



New Pixel Buds coming mid-April.



New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔



🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nx — Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021

回顧Google 2020年發表手機的歷史，Pixel 4a在8月份發表，10月份則是發表了Pixel 4a 5G以及Pixel 5（支援5G）。以往Google都在Google I/O開發者大會（約在5、6月舉行)中發表Pixel中階手機。而2020年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，Google I/O 2020實體會議取消，Pixel 4a則是等到了8月才發表。業界認為Google延後Pixel 4a發表時間，是為了配合因疫情關閉的實體店面重新開放的時間點。

在Jon Prosser預測下一款Google新手機的發表日期之前，另一位知名爆料達人Steve Hemmerstoffer則是曝光了宣稱是Pixel 5a的渲染圖（如首圖）。據了解尺寸是156.2 x 73.2 x 8.8mm，對比Pixel 4a 5G來說，Pixel 5a機身變更長、變厚，寬度略為變窄，預計使用6.2吋螢幕、採用雙主相機方案，並且具備3.5mm耳機孔（Pixel 4a、Pixel 4a 5G都有耳機孔，但是Pixel 5並沒有）。

今年度 Google尚未公布I/O舉行時間與形式，當然是否會在當中發表新款Pixel中階手機也還無法確定。仍須以Google公布的相關時間點與資訊才能確認。

(科技)