美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好來自大陸市場的成長動能強勁，外資更預估，世芯-KY全年營收最高有機會挑戰4億美元大關，給予世芯-KY加碼評等、目標價1180元。
美系外資表示，世芯-KY預估第一季營收年成長上看50%，這意味著季增加落在10~15%，其中包含外匯影響，大陸數據中心的7奈米CPU將扮演第一季主要成長動能。
美系外資表示，世芯-KY對於2021年營運充滿信心，營收規模有機會上看3.6億元美金，最高甚至可以挑戰4億美元大關，加碼評等、目標價1180元。
世芯-KY目前已經拿下來自大陸GPU(圖形處理器)設計和AI ASIC設計訂單，其中之一即有可能是ByteDance(北京字節跳動科技)的AI ASIC訂單，採用12奈米，另一個可能是Biren(壁仞科技)的7奈米/5奈米GPU。
世芯-KY去年全年合併營收達到70.79億元、年成長63.5％，稅後淨利為8.35億元、年成長92.6%，創下歷史新高，每股淨利為13.61元。
(時報資訊)
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