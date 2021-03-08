上銀(2049)公布2月合併營收年增超過5成，表現強勁，三家外資今天出具報告齊聲喊給予買進評等，目標價最高上看580元。雖然大盤開高走低，但上銀盤中維持在4％漲幅附近。

上銀上周五公布2月營收，達到18.66億元，年增53.21％，前2月合併營收38.32億元、年增69.75％。由於目前手上訂單強勁，亞系外資報告指出，上銀產能可望滿載到今年第3季，加上ASP上揚，毛利率可望從去年前3季的27％，今年全年看好至35％，重申「買進」評等，目標價上看550元。

由於景氣向上，自動化需求大增，上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動元件第2季訂單滿載，美系外資認為，上銀今年第1季營收將年增45％，另一方面，歐洲市場有觸底反彈跡象，今年獲利強勁增長91％，重申「加碼」評等，目標價上看580元。日系外資則認為上銀除了在農曆年後漲價，後續產品價格還有調漲的可能，訂單能見度也來到第3季，目標價435元。

(時報資訊)