美國周末期間的新冠肺炎疫苖接種數量創下新高記錄，但公共衛生官員仍呼籲各州領導人繼續維持社交距離措施以免爆發新一波疫情，可能破壞這場抗疫戰爭取得的進展。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的最新統計，該部門上周六完成290萬劑新冠疫苗接種，創下單日新高記錄，周日完成240萬劑疫苗接種。隨著更多數據流入，這些數字可能變動。

根據美國CDC的數據，目前美國超過五分之一成年人已至少接種過一劑疫苗，而略高於十分之一的成年人已經接受兩劑疫苗注射。莫德納（Moderna）與輝瑞研發的新冠肺炎疫苗需要注射兩次，而最近獲准投入緊急使用的嬌生疫苗僅需要注射一次。

白宮防疫協調官Jeff Zients周日接受媒體訪問時表示，美國目前每天平均接種逾200萬劑，相較之下，在剛啟動疫苖接種行動時，初期的每日接種數僅為90萬劑。

美國總統拜登上周表示，到5月底前，美國將備妥足夠多的疫苖，供所有美國的成年人接種。這個時間點比先前預期提早了兩個月。但白宮防疫協調官Zients提出警告表示，雖然在擴大疫苗接種方面取得進展，但美國目前仍需要加強實施防疫措施。

此前已有一些公衛官員提出警告，呼籲美國仍應保持警惕，隨著確診數減少與疫苗接種持續普及，已經有一些州撤銷了佩戴口罩的規定，並放寬其他防疫限制措施。

根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，雖然美國的新冠狀病毒感染病例已從災難性的冬季高峰持續下降，但每天平均仍有超過6萬個新病例，這個數字仍然很高，堪比去年夏季的疫情高峰。此外，染疫死亡人數雖然也從冬季高峰期下滑，但也還是很高，平均每天有超過1,700人因該疫病死亡。

(時報資訊)