上週美國公債殖利率持續震盪走高，盤中一度突破先前高點、而收盤更是來到高點1.5661％。在諸多政策官員的談話下，此波公債殖利率的攀升並未進一步造成市場的恐慌或擔憂情緒。富達國際表示，隨之而來對於經濟重啟以及復甦的預期，確實使得市場出現較為明顯的輪動走勢。

富達國際指出，以上週為例，較大的壓力多集中在先前因疫情受惠的相關個股、以及科技、成長型個股。在接近已完全公布的大型企業財報觀察，未來企業表現預期依舊呈現較為樂觀的態勢。但在殖利率攀升、價值面臨重新評價下，未來輪動走勢仍需密切關注。

富達國際指出，目前經濟數據，包括：一、如美國非農新增就業優於預期，失業率持續下滑。二、美國2月經季調的非農新增就業人口持續上升，2月份新增37.9萬人，遠高於市場預期的13.3萬人，前值也上修至16.6萬人。其他家計統計方面，2月份失業率為6.2％，優於市場預期的6.4％，亦優於前值的6.3％。失業率雖持續下降，但若觀察U-6的失業率可發現仍維持11.1％左右的水準，距離聯準會期望達到的充分就業目標仍有一段距離。

由於美國S&P 500企業去年Q4財報獲利有逾七成優於預期，富達國際表示，截至2021年3月5日止，以公布的495家S&P 500企業中， 2020年第四季財報獲利、營收超越預期比例仍居高位，分別為73％與79％。至於2020年第四季企業營收、獲利年增率轉正，分別來到2.7％、4.4％。 正因2020年第四季企業財報結果亮眼，且復甦優於預期，富達國際說，分析師同步上調2020年、2021年獲利至-12％、23.9％。2020年第四季科技產業獲利仍主導；隨經濟正常化，金融、工業類股獲利比重顯著增加，健康護理產業則下滑。

富達團隊認為，未來不重視永續經營的商業行為潛在風險極大，中國P2P網貸曾盛極全國，客戶只需借貸小額金額便可換取高息回報，短時間內便野蠻成長到1,550億美金規模，但卻因缺乏第三方金融信用評等系統，資金出現斷層，市場規模快速縮水至近乎零。因此，投資人應關注公司是否有不合理超額報酬、複雜的商業模式、過多的負債比以及缺少規範。所以，永續經營為投資市場新關鍵樞紐。

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