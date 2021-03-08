全家便利商店今（8）宣布，瞄準3/8寵愛女神節，全家針對女性愛吃甜食的市場，特別開發五款「好茶季」甜點、麵包，有泡芙、土司、蛋糕等，「私品茶」也同步祭出會員29元優惠，另外，店舖也導入韓國人氣咖啡連鎖專門店「Caffe Bene」冷藏杯裝咖啡搶客。

全家觀察，每年3月都會掀起一波茶系飲品及甜點風潮，也成為下午茶與戶外野餐的配備，看好此商機，全家將於3/9起陸續推出五款「好茶季」麵包、甜點，其中「脆皮抹茶雙餡泡芙」主打使用伊勢抹茶調製的抹茶卡士達，加上黑糖鮮奶油，搭配脆口外皮，3/10-3/23可享搭配Lets Cafe單品咖啡半價優惠。

另外，全家人氣「匠土司」也推出「四季春茶夾心土司」，強調使用台灣在地四季春茶粉，混入天然奶油霜，帶出溫順茶香味；「四季春茶滿餡麵包」則是以清爽四季春奶霜，拌入多顆焙茶丁，吃的到顆粒，口感豐富。

還有，適合下午茶分享食用的「千葉紋抹茶蜂蜜輕蛋糕」，是選用台灣荔枝蜜香與日式抹茶，茶香與蜜香雙重風味疊加，層次加倍；緊接著，3/16將再祭出「柚香金萱奶霜麵包」，以柚香金萱茶製成豆沙餡與奶霜佐焙茶丁顆粒，散發柚子花與金萱茶香氣。

除了麵包、甜點外，全家私品茶也同步祭出優惠，宣布將於3/10-3/23推出私品茶指定商品，會員可享29元優惠活動，包括「芝麻白玉醇奶」、「大熱森永牛奶糖奶茶」、「大熱辻利白桃抹茶」、「大冰森永牛奶糖Q奶茶」、「大冰辻利白桃抹茶」等都可選購。

此外，全家也看好女性瘋韓流的商機，宣布導入韓國前三大連鎖咖啡廳「Caffe Bene」冷藏杯裝咖啡，有「咖啡伴咖啡拿鐵」、「咖啡伴煉乳拿鐵」兩款，3/10-3/23可享單件39元、兩件69元優惠。

(工商 )