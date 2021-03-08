3200浬惡浪拖救 「永裕興18號」返抵蘇澳檢警登船解謎

蘇澳籍漁船永裕興18號去年底在美國中途島海域失聯，我國籍漁船接近冒險登上漁船，卻未見船上10名船員身影，經億榮18號、海巡署巡護8號等船聯手救援，再由宜蘭縣政府宜安6號接手，在今天（8日）下午1時許返抵蘇澳港碼頭。

永裕興18號台籍李姓船長與9名印尼籍船員，在距離台灣約3000海浬的中途島作業時失聯，迄今已超過2個月，期間美方定翼機一度發現「永」船，但未發現船員活動跡象。

由於海象極差，有遠洋漁船打算就近救援，都因險惡的海象所阻，1月19日億榮18號首度登船，但沒發現船員，只能將「永」船拖帶，由1月11日出港的巡護8號，在1月29日與「永」船、「億」船會合，同月31日巡護8號派員登船，也未尋獲船員下落。

2月18日「永」船由億榮3號拖帶，因巡護8號航行已44天，超出油、水、糧食的安全範圍，海巡署另調派巡護9號交接，持續戒護億榮3號拖帶「永」船，昨下午抵達台東成功東方7海浬處，再由縣府宜安6號、蘇澳隊10028艇執行拖帶與戒護任務。

據了解，為爭取救援時效及調查所需，海巡署「巡護八號」船同步緊急進行油、水、糧食整補作業，本(110)年1月11日國搜中心依美國定翼機拍攝照片比對，不排除船上仍有遇難船員待援，請海巡署派船前往救援。海巡署接獲命令後，立即派船出航趕往北太海域全力搜尋失聯船員，並進行相關事故調查。

「巡護八號」船自1月11日出港，以最大安全航速航行18日3,200餘浬後，1月29日9時許於鵝鑾鼻東北3,218浬與我國漁船「億榮18號」及「永」船會合，31日6時許趁現場海象好轉之際，「巡護八號」船登檢小組著全套防護裝備登船，發現「永」駕艙及通訊設備毀損，機艙積水，但未尋獲台籍船長及9名印尼漁工下落。

「永」船於2月18日改由「億榮3號」接替拖帶，「巡護八號」船則因往返航行天數長達44天，已超出油、水及糧食存量的安全範圍，海巡署另調派「巡護九號」船於2月7日出發，2月16日抵達現地交接，持續戒護「億榮3號」拖帶「永」船。昨(7)日1600時於台東成功東方7浬處，再交由「宜安6號」拖船與蘇澳隊10028艇執行拖帶與戒護任務，今（8）日終於順利返抵蘇澳港。

返抵蘇澳港的「永」船，船體有明顯受損情形，「永」船遇難原因與10名船員下落仍是謎。「永」船返港後，後續由宜蘭地檢署勘驗、鑑識，釐清事故原因。

海巡署表示：已報請宜蘭地檢署指揮偵辦，刻正進行現場勘驗及鑑識作業，以儘速釐清事故原因。海巡署也強調，能順利完成遠洋搜尋任務，並展開後續調查程序，全賴國搜中心、外交部、漁業署、航港局北部航務中心、基隆港務分公司蘇澳港營運處、蘭陽漁業電台、蘇澳區漁會、宜蘭縣政府「宜安六號」拖船、「億榮3號」及「億榮18號」漁船等單位的通力合作，海巡署特別表達最誠摯的感謝之意。

(中時新聞網)