立法院今（8）日進行召委選舉，民眾黨全面與民進黨合作，其中民進黨換給民眾黨一席教育委員，並支持民眾黨擔任交通委員會召委，聯手拿下9席召委。不過，先前「卡神」楊蕙如曾放話，若綠營公開跟柯文哲合作，「一定掀爆你們的底」。如今綠白在本會期召委選舉中攜手，也讓人好奇，楊蕙如究竟會爆出什麼猛料。

上個月台北市長、民眾黨主席柯文哲鬆口，表示跟民進黨合作也是有可能，隨後卻應邀出席國民黨舉辦的「願景台灣2030」論壇，與國民黨主席江啟臣首度同台，藍白合作意味濃厚。豈料，今日召委選舉，民眾黨又與民進黨站在同一陣線。

楊蕙如2月18日曾在臉書PO出綠白可能合作的報導截圖，直言「醜話先講在前頭」，知道綠營還是有一些騎牆派跟柯長期暗通款曲，甚至還共用網軍，揚言「如果真的讓府院黨公開跟蟑螂柯合作，我一定掀爆你們的底。」

楊蕙如2月曾放話，若綠白公開合作，「一定掀爆你們的底」。（圖／摘自楊蕙如臉書）

臉書粉絲專頁「長男次男」對此表示，先不說民進黨為什麼要跟民眾黨合作，現在只期待有什麼料可以爆。

PTT八卦板臉書也指出，「民進黨慘了，卡神楊蕙如要掀爆你們的底」。網友則抱著看戲的心態表示，「快爆料啊，我要看血流成河」「爽。我看民進黨網軍不爽很久了」，但也有人說，雖然民進黨爛，但以楊蕙如的人品講出來的話，也只能笑笑看過罷了。

立院委員會召委名單出爐。（製圖／中時新聞網）

(中時新聞網)