通訊軟體LINE旗下的行動支付LINE Pay今天中午驚傳大當機無法使用，不少網友在買午餐、買飲料準備付款時，出現「無法找到指定主機名稱的伺服器」，當機近半小時，無法成功付款，造能使用者困擾（目前已修復正常）。對此，LINE Pay已發出最新聲明。

LINE Pay發出聲明指出「今日台灣時間上午11點起，因一卡通公司網域系統障礙，以致已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay。若用戶的LINE Pay未註冊LINE Pay Money帳戶，仍可透過綁定之銀行卡正常付款，不受本次障礙影響。

LINE Pay已積極要求一卡通公司儘速排除障礙，目前系統已逐步回復中，造成用戶不便深感抱歉。」

根據官方說明，今日中午當機的服務，乃是LINE Pay Money的部分，也就是連結銀行金融卡的支付；連結信用卡的LINE Pay可正常使用。使用者若擔心未來會有類似情況發生，建議可以同時綁定信用卡以及金融卡，或以其他電子支付服務作為代替。

(科技)