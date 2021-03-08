外貿協會8日宣布，「2021全球機械線上採購大會」針對我國工具機、紡織機械、橡塑膠機械、製鞋機械、金屬成型機械、食品製藥包裝機械、半導體製程設備、木工機械、模具、機械零組件及其他機械等優勢產業，透過全球駐點廣邀買主參加，目前已吸引44國、超過230家買主報名線上洽談。

貿協表示，2020年台灣GDP成長率2.98%，為已開發國家最佳，且是30年來首度超越中國。其中，機械類的出口表現，2020年的出口成長率相較2019年雖下降3.37%，但2021年1月的出口成長率，相較2020年大幅上升34.83%，相較2019年也大幅上升15.18%。顯見疫情之下，雖國與國之間的商務往來尚未恢復正常，但台灣機械實力正值我國國際聲勢大漲之際，已獲全球買主矚目。

為延續此波國際採購趨勢，貿協表示，經濟部國際貿易局委託外貿協會於3月31日率先在台中豐邑市政都心廣場（3樓）舉辦「全球機械線上採購大會」，協助台灣廠商在疫情期間持續海外拓銷。

貿協指出，該活動自2月17日起開放國內廠商報名以來，目前已吸引44國、超過230家買主共襄盛舉，其中，營業額超過1億美元以上買主達10餘家，包括指標性買主美國工具機領導廠商Haas Automation，擬對CNC機械零組件及夾治具設備進行採購；巴西製鞋大廠Grupo Dass，對我國製鞋機械及自動化製鞋整廠設備有興趣；美國Illinois Tool Works，因台灣工具機高CP值的盛名而來，擬採購金屬加工機械，如銑床、車床、磨床、鍛造、雷射切割等機械設備。貿協針對全球買主名單持續每日更新，有興趣報名的廠商可把握機會。

(工商 )