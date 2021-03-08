上周五美股強勁反彈，終場三大指數全面大漲，受此提振，周一香港股市開高，惟受到科技下挫拖累，恆生指數盤中加速下挫，目前大跌389.36或1.34%，為28708.93點，兩萬九大關得而復失。國企股(H股)目前跌1.22%，報11154.90點。

科技股表現仍然疲弱，恆指科技指數目前重挫4.8%。主要成分股美團跌6.59%、心動公司重挫7.69%、平安好醫生跌近8%、明源雲跌5.48%、京東、比亞迪電子、小米、快手等均全面大跌。

美國債息揚升不利於估值已高的科技股，在隔夜市場中，那斯達克100指數期貨下挫1%。目前道瓊指數期貨在平盤上下狹幅波動，標普500指數期貨小跌0.3%。

在隔夜市場中，美國10年期指標公債殖利率升至1.597%，再度逼近略逾1.6%的一年來高點。

受油價大漲激勵，「三桶油」聯袂上揚，中石油目前漲2.49%，中海油漲1.29%，中石化漲2.22%。媒體報導沙烏地阿拉伯的重要原油設施遭無人機襲擊。受此消息提振，國際原油價格大漲逾2%，布蘭特期油漲破每桶70美元大關，為全球爆發新冠肺炎疫情以來首見。

(時報資訊)