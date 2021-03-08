來自墨西哥的永久居留新住民吳佩雷斯國立，於過年期間送出大紅包，有感於新住民優秀人才眾多，然而卻有非常多數的新住民，因為照顧家庭及擔心增加家庭經費負擔，雖有心向學，卻無法就讀研究所，追求更高深學術，他認為在台灣推動新南向戰略政策時，沒有特別培養東南亞新住民為專業及高知識人才！為此吳佩雷斯國立宣布將以個人名義，與公益性質之財團法人任兆璋修女林美智老師教育基金會合作，預計投入5年5百萬計畫協助東南亞新住民就讀研究所，不但創下首位新住民、也是以個人名義、捐獻給移民輔導領域，經費最多紀錄！相信也對國家培育新南向高端人才有所助益。

吳佩雷斯國立平時不但熱心公益，例如看到台灣羅癌賣水果阿伯會熱心購買其水果，對於新住民二代較多的國中、及宮廟，也會慷慨解曩熱心捐贈辦理移民照顧（含新住民及其二代）、移民輔導相關活動經費。另外由於其專業為無人機領域，更曾經捐助多架無人機，協助國內大學做研究。

吳佩雷斯國立表示，本次發想主要係他本身也是新住民，因此特別想對台灣移民輔導有所貢獻，期待為國家培力新南向高端人力，鼓勵優秀新住民就讀高等教育、培養優秀新住民才能，增加國家競爭力，因此參考「行政院國家科學委員會千里馬作業要點精神」，希望培育高端東南亞人才，第一次經費已於過年期間由其代表古富翔，捐贈給財團法人任兆璋修女林美智老師教育基金會，後續將會由基金會公布相關報名資格，後續經費業也將陸續投入，以達到預期目標！

(中時新聞網)