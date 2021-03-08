據央視財經報導，《中國美好生活大調查（2020—2021）》數據顯示，2020年大陸女性的購車消費佔其購物比例達到22.28％，已經超過男性的22.00％，是近十年來，大陸女性的買車消費第一次超過男性，而且買車的女性更趨於年輕化，26-35歲的最多，女性經濟實力不容小覷。

據大調查數據，預計2021年收入跟去年持平、增加的女性數量都高於男性，女性的消費主要是工作收入來支撐的。而大陸女性更願意為什麼品項買單？大調查發現，排在前三位的是旅遊、保健養生和教育培訓，相比之下，男女在購物清單上的整體差別並不大，但在運動健身和美容美妝上，女性高於男性，顯示女性更願意為了健康、身體型態做改變。

在投資領域，也是巾幗不讓鬚眉，在各項投資品類中，大陸男女選擇是不相上下，男性在股票、黃金等貴金屬等激進投資方面明顯高於女性，女性在保險、銀行理財等穩健投資方面明顯高於男性。至於投資收益，大調查發現，有投資行為的女性，整體來看，虧損的比例比男性低，而盈利和不賠不賺的女性都略高於男性。

大調查還透過大陸南、北方女性證券市場投資對比發現，南方女性投資收益比北方女性略勝一籌，大陸36個大中城市中，上海、合肥、杭州這三個城市的女性投資盈利比例最高。

(中時 )