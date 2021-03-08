台中1名正妹小芳（化名）前年12月到夜店飲酒作樂，遭夜店公關灌酒後不醒人事，被1名22歲男子趁機帶到摩鐵欲性侵，她被脫光衣物、壓住身體時突然醒來，大喊「你是誰？」並逃出報警；她事後向檢方說她的酒量很好，「能喝半支伏特加」，但當天被瘋狂灌酒才會險遭性侵，法院考量2人已和解，二審判男子10月徒刑。

判決書指出，該男子與友人在2019年12月某日在台中某夜店包廂內喝酒時，期間喝到爛醉的小芳即闖入，他當下認為有機可趁，與朋友將爛醉大睡得的小芳送至摩鐵後，友人即離開，他將小芳的衣服全脫光，並趴在對方身上欲性侵；不料這時對方竟醒來，並大喊「你是誰啊？」

小芳當下藉口如廁，並趁機打電話給夜店公關求救，最後假借拿物品外出，即逃走報警，她事後向檢警說「我平常的酒量大概可以自己喝半支伏特加純酒，當天喝了公關請的酒。不知喝多少就沒有意識了，等我醒來，我發現我在一個房間裡躺著，身上赤裸，我感覺有個陌生人原本壓在我身上，他看我醒來才變成撐在我上方，他也沒有穿衣，我還看到他生殖器。」

小芳當下說看見男子以伏地挺身姿勢在她上方，她發現自己全裸，嚇到一直問「你是誰」、「我怎麼會在這裡」。法院二審時判決，小芳當天喝的酒並非男子提供，且當時男子僅22歲，因思慮未週，一時情慾失控，而對她為乘機性交行為未遂，考量到事後2人以25萬元和解，予以緩刑，判處有期徒刑10月，全案可上訴。

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(中時新聞網)