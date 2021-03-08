近年來，推動性別平等、女性賦權成為備受社會各界關注的主流議題。為慶祝 2021 年國際婦女節（#IWD2021），進一步促進婦女權益話題的討論，Twitter 於今（8）日攜手香港與台灣三家婦女權益促進的非政府組織，舉辦線上文字即時對談，探討如何倡導女性賦權，實踐 Twitter 致力推動性別平等的承諾。

本次討論採線上推文問答的互動形式，透過引入 Twitter 全新對話限制功能（conversation control feature）來實現。同時Twitter 邀請了台灣勵馨基金會（@gohfoundation）、香港婦女中心聯合會（@hkfwc）以及香港關注婦女性暴力協會（@acsvaw），圍繞性別平等和女性權益保障等話題，分享他們在營運婦女權益促進機構及消彌性別差距的具體實踐。其中，Twitter官方Nonprofits 帳號（@Nonprofits）將以主持人身分參與即時互動。用戶可透過關注以上帳號，即時了解分享內容，並在活動開始前透過話題標籤 #IWD2021 及 #女力覺醒 推文参與提問。

For #IWD2021, join us, @hkfwc, @acsvaw, and @nonprofits for a conversation about how we are helping to close the gender gap.



🗓️ Monday, March 8

⏲️ 11am-noon



Reply below, or tweet with #IWD2021, #女力覺醒 to ask us questions! — ACSVAW • RainLily 風雨蘭 (@acsvaw) March 1, 2021

Twitter 大中華區公共政策負責人朱伊君表示：「我們很高興能夠出一份力支持關注婦女權益的團體。他們絕對是推動性別平等的真正英雄，日以繼夜提供不同的服務、教育和宣傳來維護婦女權益。」

本次的線上即時對談涵蓋了不少女性網路安全的話題，同時女性權益機構也分享了如何消弭性別不平等問題。

Twitter 長期關注女性權益及影響力，致力於幫助女性爭取平等。如在 2020 年，為呼籲用戶對性別暴力的關注，Twitter 在香港和臺灣推出 #ThereIsHelp 中英雙語搜尋提示（Search Prompt），當用戶在 Twitter 搜尋框中輸入性別暴力相關的關鍵字時，介面將自動彈出救援支持訊息，為潛在受害者提供即時協助；此外，Twitter全球 TwitterForGood 團隊，也透過定期舉辦培訓、拓展合作關係和 Ads for Good 等方式為各地區非營利組織提供支持。

針對今日Twitter發起的#女力覺醒 線上對談，台灣勵馨基金會執行長王玥好表示：「我們感謝 Twitter 的邀請，也很開心能與香港的組織一同參與這次的線上對談活動。在台灣，勵馨基金會致力於推動性別平等及性別暴力防治，與Twitter 合作的搜尋提示功能，希望能即時幫更多婦女及女孩爭取權益。」

香港婦女中心聯合會總幹事廖珮珊表示：「Twitter 對於推動性別平等機構的推動和支持，讓更多公眾人士及遭受家暴的婦女可以更容易獲得支援。大家在世紀疫情下都過得不容易，趁著國際婦女節，我們想對同樣面對逆境的妳說『妳並不孤單，我們會與妳一直同行。』」

香港關注婦女性暴力協會總幹事王秀容（Linda S.Y. Wong）表示：「我們衷心感謝 Twitter 的邀請，讓我們在今年國際婦女節能突破社交距離，與香港及台灣的同儕以及 Twitter 用戶交流，一同提高社群對於影像性暴力議題與相關支援服務的認知。Twitter 的雙語搜尋提示更可以讓有需要的用戶，及時地獲得我們的求助資訊，並得到適切支援。」

Celebrate #InternationalWomensDay with us on @Twitter!



Time to stand up for women's rights and fight for an equal future.



Join the virtual activism with #GenerationEquality and #IWD2021.



Thank you @Nonprofits for the special hashtag emoji in our signature blue! 💙 pic.twitter.com/flshus59SU — UN Women (@UN_Women) March 5, 2021

此外，2021國際婦女節，Twitter 亦在全球推出了#IWD2021專屬表情符號，以提高全球用戶對於女性力量的關注和討論。當用戶在推文中輸入#IWD2021、#婦女節等 18 種話題標籤時，該表情符號會自動出現，鼓勵全球用戶一起關注「她」的力量。

(科技)