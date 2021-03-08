美股上周五收盤上揚激勵台股今（8）日早盤反攻，盤中一度漲逾200點，但隨著美債殖利率再升高，亞股陸續走弱，解套賣壓紛紛出籠，加權股價指數一路下滑，甫站上的萬六關卡隨即失守，午盤過後指數由漲轉跌，加權股價指數終場收在接近今日低點的15820.11點，下跌35.12點，原本力守600元的權王台積電也跌至598元。

台北股市上周五盤中一度下殺近270點，終場在公股進場下僅下跌51點，收在15855點，今日受惠美股全面上揚，開盤即全力展開反攻，以上漲88.14點開出，盤中最高來到16074.97點，大漲超過200點，台積電也一度上漲9元，來到610元的價位，聯發科則回到900元之上，最高有909元。

加權股價指數今日雖一度站回1萬6000點之上，但在解套賣壓紛紛出籠下，大盤指數一路下跌，不僅失守萬六大關，午盤過後指數一度翻到平盤之下，最低來到15816點，半導體指數也翻跌，原本一直堅守600元大關的台積電也不敵失守，股價最低來到598元，聯發科也臉綠下跌，最低來到866元。

法人指出，台北股市能否站穩萬六大關，可先觀察國際股市、外資期現貨布局，以及電子族群是否反攻，才能站回月線，重拾台股信心。

(中時新聞網)