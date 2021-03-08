LINE Pay中午發聲明表示，今日台灣時間上午11點起，因一卡通公司網域系統障礙，以致已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay。若用戶的LINE Pay未註冊LINE Pay Money帳戶，仍可透過綁定之銀行卡正常付款，不受本次障礙影響。

LINE Pay表示，已積極要求一卡通公司儘速排除障礙，目前系統已逐步回復中，造成用戶不便深感抱歉。

(時報資訊)