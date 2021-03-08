《金融》無法付款 LINE Pay：儘速排除障礙 13:422021/03/08 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LINE Pay中午發聲明表示，今日台灣時間上午11點起，因一卡通公司網域系統障礙，以致已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay。若用戶的LINE Pay未註冊LINE Pay Money帳戶，仍可透過綁定之銀行卡正常付款，不受本次障礙影響。 LINE Pay表示，已積極要求一卡通公司儘速排除障礙，目前系統已逐步回復中，造成用戶不便深感抱歉。 按摩女控男客性侵求償百萬 法官認「要小費」不合理判免賠 《國際金融》5000萬英鎊 Deliveroo顧客也能參與IPO (時報資訊) #系統 #LINE #排除障礙 #障礙 #註冊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 喝含糖飲料解渴越喝越渴 小心新國病找上門 12:072021/03/08 健康 職場》金融、飯店大舉徵才 薪優、福利佳 15:522021/03/08 生活 3200浬惡浪拖救 「永裕興18號」返抵蘇澳檢警登船解謎 13:132021/03/08 社會 《國際金融》2月韓國外資 左手賣股右手買債 09:102021/03/08 財經 綠界科技總經理黃華勇：愈來愈多中小企業走入線上 支付業黃金時代來臨 04:102021/03/08 財經要聞 超低位直腸癌保肛手術 免除人工肛門又保肛 13:162021/03/08 健康 老婦跌坐路旁無法起身 員警查詢身分協助返家 11:022021/03/08 社會 農產品外銷 距離不是障礙 04:102021/03/08 社會新聞 推ESG 黃天牧分批面試金控 04:102021/03/08 財經要聞 不滿朋友臉書暗指常以死威脅 男子一晚2度輕生獲救 14:032021/03/08 社會 LINE Pay中午大當機 網哀號：買不到午餐了 12:352021/03/08 生活 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 台達電 正在打造台灣另一座護國神山 - 財經 《光電股》富采2子公司 去年雙虧仍派利 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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