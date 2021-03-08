中央大學鹿林天文台從2002年發現第一顆小行星後，到現在已發現800多顆，其中100多顆並取得命名權。中央大學近日出版《小行星故事》新書，收錄了其中40顆小行星命名的故事，期讓更多人認識宇宙天文的奧秘，實踐人文關懷與永續發展。

中央大學校長周景揚表示，探索星空是人類與生俱來的天性，中央大學1992年在國內首創天文研究所，1999年在玉山國家公園的鹿林前山設立了鹿林天文台，規模雖不大，但藉由參與許多大型的國際計畫，展現出媲美世界知名天文台的科學成果。

鹿林天文台位在2862公尺的高山，因此中央大學才是台灣真正的「最高學府」。鹿林天文台在2002年發現第一顆小行星後，之後在2006年至2009年大爆發，發現了800多顆，它們主要位於木星和土星之間。

根據國際天文學聯合會的規定，其中得到確認的，便可以由發現者予以命名。中央大學表示，鹿林天文台發現的800多顆小行星中，其中有100多顆取得命名權，要為一顆小行星完成命名，則要花好幾年的時間。

中央大學天文研究所教授葉永烜說，中央大學小行星的命名，主要希望能彰顯出台灣價值，包括名城勝景（如桃園、台東、玉山、合歡山和雪霸等），仁人義士（如慈濟、鄭崇華、溫世仁和陳樹菊等），文采風流（如雲門、陳其寬、鄧雨賢和鍾理和等），以及與中央大學密切相關者（如羅家倫、劉兆漢、李國鼎、馮元楨和蔡文祥等）。

中央大學人文研究中心主任李瑞騰說，他帶著學生寫作團隊，經過將近一年的籌備和編寫，每一顆小行星除了提供天文學基本資料，更重要是關於命名的緣由。他認為，命名是一種人文的活動，是人文與科學的相互對話，也是人間向星空的呼喚，希望藉由此書的發表，再次彰顯這些人物與事蹟所代表的價值和意義！

(中時 )