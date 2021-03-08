慶祝國際婦女節，台中市議員楊正中發現中市女性勞參率六都僅高於桃園市，為支持女性投入職場、促進性別平等；建議政府不只「出錢」、也要「出力」，用實質行動協助婦女兼顧家庭及事業。

楊正中指出，台中市女性勞參率50.7％，僅優於桃園市的50.2％，屬於六都後段班，顯示還有很大改善空間；女性勞參率低，和女性要在家帶孩子有關。

楊正中說，面對台灣人口去年度，開始呈負成長衝擊，即便台中去年人口創新高、但新生兒數卻是歷史新低；中央為提升生育率，將於今年8月起提高育兒津貼及托育補助，但光出錢補貼家長費用還是不足。

楊正中說，根據衛福部國民健康署所發布的家庭與生育調查報告，已婚女性及男性目前尚無子女或僅有1名子女者，不希望多生孩子的主要原因，以「經濟負擔太重」所占比例最高；如要改善家庭經濟就要支持女性投入職場就業，鼓勵雙薪家庭未來繼續生育。

楊正中說，普及的平價公共托育服務量，才能讓新手爸媽不用再為了孩子教育的銜接和無照顧孩子的幫手而煩惱。台中市政府現在力推公托公幼倍增和到宅坐月子服務，他建議公托倍增應要朝徹底公共化才能迎頭趕上。

(中時 )