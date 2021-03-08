國民黨立委陳玉珍抽中召委，與立院同仁開心擁抱。（圖／摘自陳玉珍臉書）

立法院今（8）日舉行各委員會新會期召委選舉，結果出爐，民進黨拿下8席，另禮讓1席交委會召委給民眾黨；國民黨則靠籤運拿下7席。為了今日抽籤，國民黨團特別準備包子配粽子給立委們，希望取諧音「包中（粽）」迎來好運；而國民黨召委中籤時，立委更是開心相擁，喜悅之情溢於言表。

林奕華抽中教育文化委員會召委，今在臉書指出，選舉前，國民黨立院黨團在黨團大會特別準備包子和粽子，要召委抽籤「包中」，果然有吃有差，國民黨今天籤運超好。

國民黨團準備包子配粽子，希望召委抽籤有「包中（粽）」好運氣。（圖／摘自國民黨立法院黨團臉書）

國民黨立委葉毓蘭開心抽中召委。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

自稱向來籤運極差的葉毓蘭，在臉書開心表示「居然也抽中立院紀律委員會的委員囉！」承諾未來會在司法及法制委員會繼續努力，為所有軍、警、公教、婦女等持續發聲。

李德維也透過臉書喊話，稱也許真的要感謝老天爺，即便人數劣勢，國民黨籤運卻依舊強大，除了拿下原本就有把握的4個委員會召委外，又靠抽籤拿下了教育文化、社福衛環與經濟委員會各1席，總計7席召委，幾乎是已是期待中的最佳戰果。

「國民黨絕對是今天召委大戰的最大贏家」，李德維不可客氣地說，民眾黨基於自身的生存發展與民進黨合作，對此無從置喙，也恭喜邱臣遠委員替民眾黨「首開紀錄」，拿下交通委員會召委，期待未來仍有議題合作，共同監督執政的空間。

至於民進黨，李德維直言「當然是大輸家」，被民眾黨換走1席召委，又被國民黨抽走3席，只能「保底」，算是「偷雞不著蝕把米」「柯郎妙計安立院，賠了夫人又折兵」。

立院委員會召委名單出爐。（製圖／中時新聞網）

(中時新聞網)