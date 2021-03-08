3月8日是國際婦女節，桃園市平鎮警分局為了感謝所屬女性同仁辛勞，分局長李建民在8日上午特別致贈香氛袋及水水面膜給分局所有的女性同仁及婦女志工，感謝這一年來大家對警察工作無私的奉獻，並表達深深的祝福。

平鎮警分局分局長李建民表示，隨著時代變遷，兩性平權的時代早已來臨，平鎮警分局所屬警員中，女性同仁已佔了1／6，在執行各項警察勤務工作上，均與男警相同，所以營造兩性平等工作環境，更是平鎮分局致力達成的目標之一。

平鎮警分局除了在勤務工作上營造平權外，在硬體設備上也斥資整建，女警勤務宿舍及專屬洗手間，也在分局長李建民督促下，均已完工啟用，除了新穎、舒適外，也具備美觀及隱私，讓女性同仁在繁忙的工作中，也能好好放鬆，養足體力迎接新的挑戰。

所以世界各國為了紀念、慶祝婦女在國家經濟、政治和社會等領域做出重要貢獻和巨大成就，聯合國特別在每年的3月8日當天設為國際性的節日，來紀念每位婦女朋友在各領域的付出，所以在這個特別的日子裡，分局長李建民特別贈送小禮物代表感謝，也祝同仁、家眷及所有女性朋友，婦女節快樂。

(中時 )