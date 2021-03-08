新竹科學園區因產業用地需求，2007年徵收園區三、五路周邊土地，事後設置園區服務區土地配租給117戶安置戶，但受限園區法令，土地至今無法配售，縣長楊文科積極與科管局協調並促成修法，8日在縣都市計畫委員會中通過變更調整土地使用管制內容，為讓售土地解套，解決安置戶多年來的苦惱！

楊文科表示，他十分關心園區三、五路徵收所引起的民怨，他上任後要求團隊了解發現必須透過修法，積極爭取民眾權益才促成修法，終於讓安置戶順利得到配售土地的結果。

縣府產發處指出，2007年竹科為產業用地需求，徵收園區三、五路周邊土地，其中有117戶安置戶經抽籤取得園區服務區配租土地，得以自行新建房屋居住，建築費用由安置戶負擔，建物所有權也屬安置戶，當時受限園區法令，安置戶們無法取得土地產權。

科管局承諾後續將協助取得土地所有權，但土地配售問題遲遲無法解決，部分安置戶出現生計困擾和貸款困難求助縣府，縣長楊文科獲知這個懸宕多年的問題，指示縣府團隊積極協助。

縣府與科管局多次協商討論後，終於促成科管局修訂「科學園區設置管理條例」和「科學園區設區用地配售及讓售辦法」等配套機制，使讓售土地具適法性。

產發處指出，除修法解套土地讓售外，縣都市計畫委員會也透過都市計畫細部計畫變更，把土地容許使用項目內的表演及娛樂、招待所等項目刪除，確保未來社區更具寧靜性，達到計畫由下而上，真正充分反應民意。

(中時 )