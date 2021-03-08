漫威官方授權的新型態卡牌競技手遊《漫威對決》，3月4日迎來全新賽季：探秘尋幽，並推出多樣化的更新內容。在新賽季中，全新的「祕聞」機制登場，並且新增11張全新卡牌，以及兩位擁有強大魔法力量的超級英雄也將加入本賽季。

祕聞機制及卡牌登場 在漫威宇宙中探秘尋幽

神秘的力量「探秘尋幽」能夠在超級英雄對抗黑暗維度的戰鬥中賦予他們強化，讓英雄們獲得新能力或是強化裝備。然而具有魔力的咒語與裝備遺失在宇宙各處，僅有口耳相傳的「秘聞」成為尋回它們的線索。

本賽季，我們將推出11張圍繞新技能「秘聞」運作的卡牌，兩名新英雄也將使用這一力量來為超級英雄們提供支援。這些牌會通過獨特的召喚方式如魔法般出現在場上。

購買具有秘聞技能的卡牌就像一場尋寶之旅，每當你購買三張「秘聞」卡牌，你就就有機會從卡池中發現第四張。「秘聞」卡牌的加入會使眾多新策略成為可能，並讓玩家有機會以更靈活的方式身歷其境般地體驗《漫威對決》。

新增強大的秘聞卡牌

全新季票獎勵、週末儲值回饋活動登場

隨著新賽季的到來，季票獎勵也全面更新。玩家通過季票任務，就可獲得獨具風格的精美星爵卡背──「星際旅行」、全新的互動表情，以及其他豐富獎勵。

為了回饋玩家，自本賽季起，玩家每週於商店中儲值任意金額，即可在週末領取任意兩張英雄卡包兌換券。除此之外，還有位極為擅長踢足球的夥伴即將登場。快登入遊戲，了解更多更新內容吧！

賽季季票系統可獲得精美的星爵卡背

《漫威對決》是由漫威官方授權、收錄最多超級英雄的新形態卡牌競技遊戲。無論你身在何處，現在下載《漫威對決》體驗最新版本，我們激動人心的旅程還將繼續下去！與漫威英雄們一同集結卡組，拯救漫威宇宙吧！

(科技)