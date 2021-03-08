NVIDIA(輝達)GeForce NOW最新消息又來了！預計有21款遊戲將在三月加入GeForce NOW平台。其中來自波蘭的People Can Fly遊戲開發工作室，今年新作《先遣戰士》(Outriders)，將以串流方式讓玩家試玩。

來自波蘭的People Can Fly遊戲開發工作室過去曾推出過《狂彈風暴》(Bulletstorm)、《戰爭機器：審判》(Gears of War Judgement) 與《獵魔者》(Painkiller)，這次將透過《先遣戰士》遊戲帶領玩家們前往以諾星球。無論是單槍匹馬還是團體作戰，玩家們都能享受到這款RPG射擊遊戲帶來的嶄新體驗，像是擁有粗暴強大的力量、緊湊激烈的動作、深刻的RPG遊戲機制，還有在一個黑暗的科幻世界中引人入勝的故事設定。遊戲會視玩家人數隨時調整，以保持適合的關卡難度。

在本次釋出的試玩版遊戲裡，有大量的內容可供玩家盡情探索。除了主線劇情外，玩家還能夠探索四個任務，而在試玩中取得的所有遊戲進度都會延續到四月推出的完整遊戲中。

GeForce NOW會員可以在PC、Mac、Chromebook、iOS、Android 或 Android TV等各種獲支援的裝置上享受遊戲。使用交叉遊戲 (crossplay)功能，無論玩家們的朋友使用哪一個平台，雙方都能在以諾星球上一同並肩作戰。

就像是大多數在GeForce NOW上同步推出的遊戲作品一樣，《先遣戰士》的試玩內容能在Steam平台上線後的幾小時內，便能以串流方式提供給玩家。

(時報資訊)