單車旅遊是近年來許多國人的休閒運動樂趣，臺灣各地都有不錯的單車車道，而中台灣的臺中市大里區草湖溪自行車道第三期工程已完工，開放後受到許多民眾喜愛，成為最新熱門旅遊景點，民眾在春天溫和適合慢遊之際，若有機會不妨來一場春季單車遊，隨著台中市觀旅局推薦的路途，鐵馬慢遊草湖溪畔，感受大里豐富地貌、尋訪大里老街品嚐美食，與當地的人情暖意。

愛心拱門意象。（台中市政府觀旅局提供）

塗城里社區公園。（台中市政府觀旅局提供）

美群彩繪梅花鹿巷。（台中市政府觀旅局提供）

台中市觀旅局長林筱淇表示，草湖溪自行車道全長4.9公里，自行車道起點自大里區大峰橋，順著草湖溪騎乘，沿線可欣賞平靜如昔的草湖溪畔風光，途經打卡熱點如「愛心拱門意象」、「美群彩繪梅花鹿巷」、「塗城里社區公園」及「竹仔坑生態園區」等景點，其中竹仔坑生態園區內不僅生態資源豐富，還有條林蔭綠廊連接「貴妃登山步道」，喜愛大自然的民眾，不妨來一趟河畔慢遊悠閒景致結合步道探險的健康旅程。

福興宮。（台中市政府觀旅局提供）

大里區地貌豐富，除了富有自然生態環境外，亦蘊含樸實樣貌的人文氣息，喜歡尋幽訪古的民眾，別錯過位於大里老街中顯眼的廟宇「七將軍廟」及「福興宮」，二間廟宇已擁有兩、三百年多年以上的歷史，喜歡歷史建築的旅人不妨放慢腳步欣賞；而位於「臺中軟體園區」的「Dali Art藝術廣場／大里東湖公園」，近期IG上廣受年輕人打卡的台中景點，包含各式展覽及親子園區，無論是情侶約會、全家出遊都相當適合。

東湖公園。（台中市政府觀旅局提供）

Dali_Art藝術廣場。（台中市政府觀旅局提供）

大里老街。（台中市政府觀旅局提供）

大家可在大里圖書館租借iBike，沿著臺3線往南騎，沿線騎經「Dali Art藝術廣場/東湖公園」，於中興路一段路口左轉就會看到草湖溪自行車道著名的愛心意象，用自行車慢遊的速度，來感受移動的人事物，輕掠草湖溪畔每一吋的風光，用踏實的腳步慢慢品味大里好時光！

康橋河岸公園。（台中市政府觀旅局提供）

大里國光花市。（台中市政府觀旅局提供）

興大康橋除此之外也推薦Dali Art藝術廣場附近的特色景點「內新國小」，校園內的藍白色調的建築及網美風的彩虹步道相當吸睛；而緊鄰中興大學區的康橋河岸公園更是臺中少見的河岸景觀公園，沿著旱溪河道修砌的河濱步道，不同於一般都市的公園格外富異國情調，河川波光粼粼、水道清徹，而且白天能感受朝氣十足的景象，夜晚也能體會清心休閒的浪漫。

若想買個伴手禮為這趟遊程留下紀念，觀旅局推薦不妨造訪已有三十多年歷史的「國光假日花市」，花卉種類一應俱全，買盆花點綴家裡氣氛或致贈親友，都是不錯的選擇；或是購買隱藏版伴手禮──「七賢紅麴米糕」，Q彈糥米搭配濃濃酒香，甜而不膩也是不錯的選擇！還在後疫情階段，提醒民眾外出旅遊應佩戴口罩，並做好手部消毒，相關訊息，可至台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢！

(中時新聞網)