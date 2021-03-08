才在上個月第41屆韓國電影青龍獎上，以《收屍人》擊敗強敵鄭雨盛、李炳憲拿下影帝的韓國紅星劉亞仁，昨(3/7)突在IG貼出男藝術家崔河那(音譯)自拍照，而對方也同時貼出自己撫摸劉亞仁臉蛋的照片，兩相呼應相當曖昧，影帝被認為疑似出櫃，讓他的性向問題再度成為熱議話題。

出道近19年的劉亞仁，不僅外型帥氣，其精湛演技更為人所津津樂道，2014年他以才播到10集的韓劇《密會》，被提名為第50屆百想藝術大獎視帝，隔年以電影《思悼》拿下第36屆青龍獎最佳男演員獎，成為韓國影史上最年輕的影帝，他私下還投身藝術及文學創作，被視為內外兼備的完美男神，更奇特的是，劉亞仁主演眾多與愛情主題作品、合作無數女神，卻幾乎零緋聞，也因此多次被外界懷疑性向。

劉亞仁(右)與藝術家崔河那，在同一時間在自己的IG互貼彼此的照片。(取材自hongsick IG、haneyl_choi IG)

昨天(3/7)劉亞仁更新了IG，但貼上的不是感興趣的藝術品，也不是自已的照片，而是一名男子的正臉自拍照，寫下：「為什麼這樣睜著眼呢？」，很快地該男被認出是名為崔河那的藝術家，網友驚訝發現，同一時間，崔河那的IG也更新了照片，是劉亞仁被他撫著臉蛋的正面照，崔河那寫下雷同的字句：「為什麼這樣睜大眼睛？嗯？」，明顯相互成對呼應，被認為在互傳情意。

2年前劉亞仁就曾在國際出櫃日當天，貼出男男貼頭照。(翻攝自hongsick IG)

不只如此，網友發現兩人的形影老早在彼此的IG出現過，且崔河那的IG，除了po藝術品外，其他都是劉亞仁的照片，感覺情分匪淺，事實上，劉亞仁在2年前的「國際出櫃日」當天，在IG貼出一張自己懷抱另一名男子頭部、將自己的下巴放在對方頭頂地親暱照，當時就曾被懷疑是同志，而如今又因傳情照而被懷疑公開出櫃。

事實上南韓演藝圈對於同志的接受度還不是很高，少有藝人願意出櫃，也幾乎不太碰觸這個議題，如今劉亞仁再傳出櫃疑雲，但粉絲普遍不擔心，因他多年來多次被傳性向問題，卻沒影響他的表現及在影壇的發展，仍靠著好劇本與深刻演技服眾，網友紛紛表示，如果劉亞仁真願意公開性向與感情狀態，會很樂意送上祝福。

(中時新聞網)