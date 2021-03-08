紙風車再出發！執行長李永豐表示，數位時代來臨，要和手機網路娛樂搶觀眾，必須要想辦法吸睛。（鄧博仁攝）

10公尺高的雨馬，演員可攀爬到高處表演。（鄧博仁攝）

陰天的台北，兩廳院藝文廣場上出現一隻10公尺高的藍色雨馬，飛揚的彩色鬃毛，看起來神采奕奕，竄出的白煙，有如騰雲駕霧，演員必須攀爬上馬背演出，挑戰高難度動作。歷經疫情、火災，紙風車劇團創意總監李永豐，在所有的道具布景全都燒毀之後，重新打造一隻10公尺高的雨馬，推出客家親子劇《雨馬》，這周末登場。

這不是紙風車第一次打造大型道具，以往在廣場上飛舞的雙頭龍、小飛俠大型氣球，都帶給觀眾許多歡樂。李永豐表示，數位時代來臨，要和手機網路娛樂搶觀眾，必須要想辦法吸睛，「為了和數位時代競爭，我們要打破四面舞台，打造一種廟會式的氛圍，讓觀眾感受到現場的情感互動，劇情必須要當代，否則年輕觀眾不會想進來看戲，這是表演藝術要走的路。」

李永豐表示，越數位，就要越手工，「人們需要的是體驗，現場演出要用特別的形式，這不單單是為了藝術上的突破，而是要把觀眾找回劇場。」

手工打造的雨馬高10公尺，身長13公尺，肩寬為4.5公尺，身上的藍色皮膚是從客家藍染發想，上頭還有客家花布代表喜氣和富貴的花紋，飛揚的彩虹鬃毛，象徵著雨後會出現彩虹，是走過風雨的紙風車，送給孩子們的祝福。內部還有特殊機關，讓馬可隨著劇情走動，英氣煥發地在觀眾席行走，張嘴噴氣，帶給觀眾驚奇。

《雨馬》劇本是來自作家小野1991年的同名繪本，故事描述一隻馬總在雨天出現，在魔堡前面徘徊，牠身上藏有猴族和花族的祕密記憶，要帶著失去記憶的民族，重新找回自己的文化。演出語言為客語、國語。

小野表示，他在30年前為自己的兒子說這個故事，30年後則是為孫子說這故事，他表示，30年來，台灣成為自由民主的社會，「但關於追尋自己的認同，仍是台灣社會上較分裂的事情，這故事想說的是讓不童的族群找到自己的歷史，理解自己的文化，一起共存共榮，對未來懷有信心。」

演出將於3月12日、13日在台北兩廳院藝文廣場登場，免費入場，可至紙風車劇團臉書線上報名登記，因應防疫，現場只能有1千名觀眾入場。13日場次在網路上有現場直播。

紙風車劇團與客家委員會將於3月12、13日在兩廳院藝文廣場聯手推出最新戶外大型客家親子劇《雨馬》，8日特別率先亮相長13、高10公尺、重7噸的巨型移動藝術裝置「雨馬」，吸引許多往來民眾的目光。（鄧博仁攝）

紙風車劇團與客家委員會將於3月12、13日在兩廳院藝文廣場聯手推出最新戶外大型客家親子劇《雨馬》，8日特別率先亮相長13、高10公尺、重7噸的巨型移動藝術裝置「雨馬」，吸引許多往來民眾的目光。（鄧博仁攝）

(中時 )