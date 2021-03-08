自稱喜愛毛小孩的謝姓男子，酒後闖進葉姓鄰居家逗弄撫玩寵物狗「粉圓」，離去後意猶未盡再返回，鬥狗玩，沒想到竟遭咬傷，謝男憤持鋁製球棒朝「粉圓」頭部揮擊數下逃逸，飼主回家發現愛犬受傷，經調閱監視影像發現是數度進出的謝男狠下毒手，怒而報警，「粉圓」送醫1周後死亡。台中檢方依違反《動物保護法》將他起訴。

起訴書指出，44歲謝男在去年9月14日中午喝酒返家，途經葉姓鄰居家，發現大門未關，竟擅自闖進葉家，到客廳逗玩撫摸黑色混種母狗「粉圓」，離去後又再度返回，與「粉圓」玩耍，卻因不慎被狗咬傷，謝男憤而離去。

不久，趁葉男外出購買便當，謝男再度闖入葉家，從隨身包包內拿出藏放的小之鋁製球棒，朝「粉圓」頭部猛力揮擊多下後逃離。葉男返家後，發現「粉圓」竟頭破血流，頭部出現多處撕裂傷，連忙將「粉圓」送醫治療、縫合傷口。

「粉圓」在同年9月21日死亡，謝男到案，否認侵入住宅及虐待動物等行為，他自稱很喜歡毛小孩，只是拿球棒嚇狗，並沒有打狗。

案經中華民國獸醫公會全國聯合會的動物診斷證明，「粉圓」頭部有遭攻擊的撕裂傷；且動物法醫解剖報告初步研判，「粉圓」因慢性心臟病、肝臟腫瘤及腎上腺腫瘤致死，但不排除謝男的攻擊行為引發疾病加劇而死亡。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )