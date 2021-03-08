受緬甸軍頭雇請的一名以色列裔加拿大說客表示，緬甸軍政府在政變後渴望還政於民，還想尋求改善與美國的關係並疏遠中國，因為翁山蘇姬太親中。

路透社報導，說客班孟納希（Ari Ben-Menashe）是前以色列的軍事情報官員，之前也代表過辛巴威與蘇丹的軍事統治者遊說。班孟納希還表示，緬甸軍頭們也希望能將逃亡孟加拉的洛興雅人遣返歸國。

緬甸軍政府2月1日發動政變，推翻民選政府並逮捕文人政府實質領袖翁山蘇姬和她所屬執政黨的全國民主聯盟（NLD）要員；全民盟在去年11月的大選贏得壓倒性勝利。聯合國表示，自政變以來已有超過50人在反政變示威中喪命。

班孟納希接受電話訪問時指出，緬甸軍政府聘請他和他的公司，代為與美國和其他對軍政府「有誤解」的國家聯繫。

他表示，自2016年以來即為緬甸實質領袖的翁山蘇姬越來越親中，讓軍政府感冒，「（軍政府）裡頭是真的想靠向西方與美國，因為反對與中國太親近，他們不想當中國的魁儡」。

班孟納希造訪緬甸首都奈比多後，到韓國接受電話訪問。他在奈比多與緬甸軍政府的國防部長米亞吞烏（Mya Tun Oo）簽了一份協議，只要能幫忙解除國際對軍政府施加的制裁，就能獲得報酬。

他還說已銜命與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國接洽，爭取兩國支持緬甸軍政府將洛興雅人遣返回國。據聯合國一個真相調查團指出，緬軍2016與2017年對洛興雅人不分青紅皂白屠殺、性侵與焚屋，迫使境內數十萬洛興雅穆斯林逃離家園。

軍方政變後，數以十萬計的緬甸民眾幾週來在幾乎所有緬甸城鎮發動示威，要求軍方釋放翁山蘇姬並尊重選舉結果。班孟納希表示，軍方能證明去年大選確有舞弊，少數族裔確實投票受阻，但他沒提出實據；選舉觀察人員先前表明，去年11月大選並無大規模舞弊情事。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1100308

(中央社)