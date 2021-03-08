根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)Chromebook元月在泛歐12國奪下銷售冠軍，其中法國以78%過半的市佔率尤為亮眼；同時，北歐亦以45%近半成績成為市場霸主。宏碁董事長陳俊聖日前表示，雖然缺料短期難解，但也樂觀預期宏碁今年PC事業將再交出成長表現。

受新冠肺炎疫情影響，居家工作、遠距教學熱潮延燒，導致全球各地改採遠端作業，推升筆電銷售，Chromebook市場銷售成長更為顯著；宏碁自2010年起即致力研發最頂尖及完整的Chromebook產品線，從筆電、All-in-One電腦及平板等系列，搭配最新技術與優質設計、強勁的產品陣容，部分產品線更配備抗菌觸控螢幕功能，讓宏碁Chromebook於泛歐地區在2021年首月即繳出漂亮成績。

陳俊聖表示，整體筆電市場需求仍強勁，「在可預見的未來還看不到紓解」，「現在最忙的就是搶產能、跟供應鏈溝通、努力追貨」，客戶端只要有產品都要，宏碁則是有貨就賣。展望今年整體PC市況，陳俊聖樂估產業將持續成長，而宏碁除了筆電外，桌機產品也在AIO一體機及電競需求仍強勁下，將維持走升力道。

(時報資訊)