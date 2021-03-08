結婚是人生重要大事之一，通常女方家長會準備好嫁妝，男方則是準備聘金，但近日中國傳出有一名新娘因不滿意婆家給的禮金金額，竟賭氣坐在車上不願意下車舉行婚禮；直到婆婆答應提高紅包金額才終於願意下車，引起大批網友熱議。

根據《搜狐新聞》報導，一段結婚迎娶的影片中，穿著紅色衣服的婦人拿著事先準備的紅包，和身為新郎的兒子一起站在門口等著迎新娘的到來。沒想到，禮車抵達之後，新娘接過婆婆準備的紅包，竟以金額太少為由拒絕下車，讓眾人當場傻眼。

個性木訥的新郎眼見自己的新娘不願下禮車，急得不知該如何是好；只能請媽媽上前和新娘溝通。此時，新娘則表示，除非多給紅包，否則自己便不下車，讓場面一度非常尷尬。最後，婆婆實在沒辦法，只得答應再給媳婦一包1萬1千元（約台幣4.7萬元）的大紅包，這才讓新娘眉開眼笑的下車，繼續舉行婚禮。

新聞曝光後，許多網友紛紛傻眼留言，「結婚搞得像是買賣交易一樣，一手交錢一手交貨。這是買家買東西，手續都辦好了，結果賣家坐地起價」、「怎麼我們這裡不需要什麼下車給紅包，弄這些亂七八糟的，是變著花樣要錢嗎？」、「過於計較利益得失，最後害得是兩個人的感情，這些錢完全可以事後再合計，沒必要這種在一生一次的場合斤斤計較，新郎和婆婆脾氣真的很好。」

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(中時新聞網)