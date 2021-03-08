上櫃公司擎邦國際科技工業去年2月17日公告取得中油公司設備管線統包工程，市場預期公司獲利股價因而上漲，內部人員胡姓專案經理、張姓資深祕書、陳姓土木組長、葉姓建造部副組長、杜姓設備經理以及另外5名親友共10人事先得知消息，在重大消息公告前，陸續購買數張到數10張，獲利數千到萬元不等，士林地檢署檢察官林士淳，依違反證券交易法中起訴胡等10人。

擎邦科技從事傳統及科技產業建設技術服務，每股股價近半年約11元左右，去年2月中，胡姓專案經理從陳姓土木組長得知，公司取得中油公司大林油品儲運中心的標案，總金額33億多元，對於公司營收有很大的幫助，股價預期會大漲。

胡立刻告訴雷姓妻子、雷妻的妹妹以及陳姓、張姓友人，另外張姓資深主任祕書，負責總經理的行程安排，得知標案順利得標，對公司營收注挹甚鉅，張則告訴先生，先生也一起購買，其他陳姓員工則是透過電子郵件、葉姓副組長也是聽聞同事在辦公室討論，再向祕書室職員確認無誤，眾人均覺得有利可圖進場購買。

胡等人均在去年2月17日上午8點多，陸續購買數10張擎邦股票，其中胡購買50張，每股約12元多，而下午3點多，公開資訊觀測站公告關於擎邦投標獲得「台灣中油公司大林石化油品儲運中心油槽以外附屬設備管線工程統包工程」標案，股價上漲至15元左右。

起訴指出，胡等10人在消息明確前、後18小時內購買股票，其中5名公司內部人員依基於職業獲悉消息之人，另外5名親友團則是因此獲悉消息之人，均涉犯證券交易法內線交易，其中葉購買3張獲利5454元，張祕書的先生購買3張獲利6000元，而胡購入50張獲利9萬多元，均坦承犯行，並主動繳回犯罪所得。

(中時 )