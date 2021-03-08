富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」今年補進4位女孩，新球季共有16名成員將帶領球迷為球員應援，新年度戰袍也首度繡上專屬背號與名字，並宣布新任隊長由卡卡擔任。

日前富邦公告女孩成員調整，去年的隊長安妮和另外3名女孩橘子、蓁蓁及Queena將在2021年球季卸下Fubon Angels的身分，補進新成員Tiffany、安娜、Jessy、豫花花，今年球季維持16名女孩陣容。

今天舉行春訓團練暨媒體見面會，並公布正、副隊長人選，隊長由卡卡擔任，副隊長則是東東，卡卡說：「感謝大家的信任，這也是我在富邦的第5年，能夠擔任隊長感到非常榮幸，希望能跟大家一起，朝總冠軍目標邁進。」

Fubon Angels今年補進4名新血，另還有4名練習生進行培訓，對於新人加入，卡卡不認為有壓力，反而認為這是可以讓大家一起成長的環境，「原本的12人加上4位新人個個都身懷絕技，大家也都很有特色，不會感到他隊威脅。」

談到選擇22號為背號的原因，卡卡說，因為自己的生日是2月22日，且最喜歡的球員林宥穎（20號）、方克偉（過去穿2號）加起來剛好是22，「因為捕手離看台最近，且他們長傳阻殺跑者真的很厲害。」

而4位新進成員也各自選擇喜愛的背號，選穿25號的安娜原本就是富邦球迷，2019年曾參與徵選但未被選上，這段時間她持續精進自己，努力增加自己的表現經驗，包括展場Show Girl等。

穿13號的豫花花則有過不少廣告演出經驗，她表示，剛成為練習生時覺得很緊張，升任正式成員後仍持續精進自我，補足不足之處。

23號的Tiffany更是多才多藝，除了舞蹈外也會吹奏長笛、彈鋼琴，她表示自己最欣賞的球員是林益全，「因為國中同學剛好有人叫林益全，所以開始關注他，覺得他打擊很強，很厲害。」

被大家認為長得像藝人阿部瑪麗亞的Jessy同樣有在2019年參加徵選，「有聽大家講，我覺得她很漂亮，能像漂亮的人很榮幸，會選穿66號是因為6是我的幸運號碼，也希望球隊能夠66大順。」

(中時 )