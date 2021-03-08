中菲行國際物流（5609）在海空運運價雙雙處於高檔情況下，2月份自結集團營業額為新台幣20.17億元，較去年同期增加71.3％。累計1月至2月營業額為45.71億元，較去年同期成長83.4％，年增幅僅次於去年5月的86.86％。

去年5月因為各國搶運醫療物資，航空貨運運價飆漲，中菲行營收創下歷史新高，達27.16億元，今年元月航空貨運運價還在高檔，海運運價達到最高峰，中菲行元月營收25.55億元，僅次於去年5月，2月份因農曆春節加上僅有28天，貨量有減少，3月航空貨運運價調升，海運部分歐洲線與東南亞線運價有下修，一增一減的結果有待觀察。

中菲行2月空運營收10.4億元，營收占比51.5％，年增73.4％；海運營收8.86億元，營收占比44％，年增76％，合同物流營收0.91億元，營收占比4.5％，年增22.4％。

(工商 )