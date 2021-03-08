《性別工作平等法》施行至今邁入第20年，其中第13條明文規範雇主防治性騷擾的責任，應積極於事前預防及事後採取糾正補救措施，有專家表示，公司應明訂性騷擾事件處理流程，處理人員也應接受專業訓練，才能讓性騷擾被害人願意選擇站出來，打造真正友善性別的職場環境。

根據現代婦女基金會《我們與性騷擾的距離-女性職場性騷擾網路大調查》統計，發生職場性騷擾後公司未採取立即糾正及補救措施者比例高達87.3％，其中64.2％被害人因有所擔憂而並未告知公司，但23.1％的受訪者公司雖知悉性騷擾事件，卻未採取立即糾正及補救措施。

人資小週末創辦人盧世安表示，職場性騷擾事件若未依《性別工作平等法》受理申訴及後續程序，不但重創公司形象，更加影響與其他公司的合作生意，公司要付出的代價要比以往還要高。

他說，很多企業對性騷擾也很苦惱，而職員對公司明訂性騷擾事件處理流程最有感，公司管理階層必須正視，並要求處理人員接受專業訓練，才能讓性騷擾被害人願意選擇站出來，相關事件也才能被妥善處理。「一個企業連職場性騷擾都處理不好，共融與多元都是奢談。」

現代婦女基金會董事王如玄補充，企業若有違反《性別工作平等法》規範情節，像是事業單位未建置性騷擾防治措施，加上知悉後不予作為，不僅會被處以新台幣10萬元以上50萬元以下罰緩，公司名稱及負責人姓名也將會被公開。

一位服務業女性職員受訪表示，自己近期就碰到職場性騷擾，但迫於對方是長官，很難開口抗拒，又怕工作上一直要合作，萬一和上司告狀怕影響未來團隊工作氣氛，怕就算講了也沒用，只好隱忍。

(中時 )