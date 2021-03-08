新北市1名丈夫知道妻子想學爵士鼓，前年出全額請吳姓家教到家中教導妻子；不料吳男竟與妻子發展婚外情，手機互傳曖昧簡訊，包含「跟妳做愛很棒」、「希望妳種的草莓被大家看到」等內容；吳男解釋，是因為女方多次向丈夫提離婚不成，甚至已有輕生想法，他好心「幫忙」製造假象，讓丈夫心死；但法院認為2人對話內容過於煽情，不信此說法，判吳男須賠50萬。

判決書指出，該丈夫得知妻子想學爵士鼓，出全額讓妻子向吳男學習，同時子女也向對方學，他在去年意外驚見妻子竟與吳男有許多曖昧簡訊，內容包含「我覺得跟妳做愛這兩次真的很棒，是我人生中最好的經驗」、「很希望妳種的草莓被大家看到耶」、「我不想要妳一直吃避孕，所以還是會戴套，但有隔一層的感覺啦」，讓丈夫崩潰決定提告。

不過吳男在法庭勝辯稱，因為該妻子曾多次向丈夫提離婚，對方皆不肯，而該丈夫曾說過，如果妻子真的已經有新對象，他會「放手」讓妻子離開婚姻；他說自己身為該妻子的好友兼家教，得知對方多次因為婚姻關係不好而有輕生念頭，引此決定幫忙「這些對話只是為了幫助她離婚，而跟她一起製造出的假象」。

法官認為，2人交往熱烈，已逾越男女正常相處分際，嚴重破壞該丈夫與妻子婚姻共同生活圓滿安全及幸福；至於吳男所稱「假象」說詞，法官認為2人對話有露骨、煽情暗示或明示性關係及兩人抒發想念對方等對話內容，認為應該是熱戀的情人才有的對話，判吳男須賠償50萬。

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