高雄莊姓女子缺錢花用，2019年謊稱投資黑鮪魚有利可圖，詐騙「罔腰」前男友、網紅直播主「鳳梨」吳泓逸70萬元。高雄地院以詐欺取財罪判莊女6月，可易科18萬元罰金定讞。

莊女疑似積欠高利貸又缺錢花用，2019年5月透過臉書私訊「罔腰」前男友、本名吳泓逸的「鳳梨」，謊稱自己是投資黑鮪魚水產事業的大戶，邀請他投資並透過網拍平台銷售。鳳梨上當，隔天就讓當時還是女友的「罔腰」到銀行匯款50萬元到莊女指定帳戶。

數日後莊女以資金調度出問題、積欠水產蝦子廠商貨款20萬元為由，私訊鳳梨請求支援，鳳梨不疑有他，再請「罔腰」匯款20萬元到莊女聲稱某廠商的帳戶。

鳳梨後來才知，莊女拿到70萬元後，根本不是用來投資，而是償還自己積欠的高利貸以及裝潢費用，怒告莊女詐欺。

高雄簡易庭依詐欺取財罪判莊女6月，可易科18萬元罰金，莊女不服上訴。莊女辯稱有和解意願，但鳳梨「懸賞」的方式讓她心生恐懼，才避不見面，且認為原判決判太重。

高雄地院合議庭認為，開庭時莊女一毛錢都還沒有還給鳳梨，還供稱鳳梨不願讓她分太多期償還，覺得無法1次還清才躲避不敢跟鳳梨聯絡，認定莊女上訴無理由，判決駁回，全案定讞。

(中時 )