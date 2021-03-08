來自新疆的迪麗熱巴以混血兒般的精緻五官、火辣身材與高親和力，讓迪麗熱巴的人氣居高不下，而隨著新戲《長歌行》將開播，迪麗熱巴也登上知名直播主李佳琦的直播宣傳，只見迪麗熱巴以一身桃紅色貼身上衣和短裙，整個人美如芭比娃娃，也因為服裝太過貼身，也讓迪麗熱巴的纖腰和鳥仔腳全都露。

來自新疆的迪麗熱巴自帶異域風情，讓她總能輕鬆駕馭各種造型，這回迪麗熱巴為了新戲《長歌行》，登上直播主李佳琦的直播宣傳，28歲迪麗熱巴身穿桃紅色針織貼身上衣和緞面短裙，整個人的穿搭美如真人版芭比娃娃，她舉手投足性感又不失個性風。

上衣和裙子太過貼身，迪麗熱巴的纖腰和鳥仔腳全都露。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴的眼神很迷人。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

由於上衣和裙子太過貼身，也讓迪麗熱巴的纖腰和一雙白嫩鳥仔腳全都露，尤其，迪麗熱巴一個抬腿，就讓她的腿根全都露，畫面超養眼，粉絲也大讚她：「是辣妹」、「粉粉的熱巴」、「這種死亡芭比粉也只有迪麗熱巴能駕馭」、「天啊，又美出新高度」。

其實迪麗熱巴美如公主的造型並非第一次，她日前以一襲深V、抹胸的玫瑰刺繡蓬裙禮服亮相「2020騰訊視頻 星光大賞」，迪麗熱巴頭戴皇冠、頂著大紅唇，舉手投足狂噴仙氣，迪麗熱巴高貴冷豔又不失氣質，整個人就像從童話走出來的公主，當時微博還以「迪麗熱巴是玫瑰莊園走出來的公主吧」登上熱搜榜，可見話題超夯。

迪麗熱巴日前身穿一襲玫瑰刺繡蓬裙禮服亮相，她整個人美如公主。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

(中時新聞網)