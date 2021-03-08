今（8）日是國際婦女節，台北市長柯文哲在臉書PO出一張寫給夫人陳佩琪的親筆信，提醒她要好好照顧自己、有空多休息，「因為你比我重要」。真情告白閃瞎眾人，網友笑說，好醜的字，但真誠可愛。

柯文哲鼓勵大家提起筆，向身邊重要的那個她說出心中感謝，然後支持她，就像她一直支持著你一樣，並PO出自己寫給陳佩琪的信。

信中寫道：「你全職工作，還要負責家裏大大小小的事情，這麼多年來，辛苦了。謝謝你為這個家的付出，還有對我的支持。好好照顧自己，有空多休息，因為你比我重要。平安幸福」。

柯文哲寫親筆信給陳佩琪，網友直呼被閃瞎。（圖／摘自柯文哲臉書）

網友看了後表示，「最簡潔有力的肺腑之言」，太太收到後一定超開心，雖然字很醜，但真誠可愛，沒有花言巧語，句句真誠平實，看了好感動，尤其「你比我重要」這句真的很會，直接融化，也有不少人直呼，「這也太閃了」「閃瞎了」。

此外，柯文哲也在臉書提到，這幾年經常聽到「女力報到」，其實「女力」從來不曾缺席，只是在某些職場被壓抑，導致她們的工作環境、薪資條件或升遷管道不如男性，經上百年不斷爭取，女性工作者才漸漸得到應有尊重。

如今「女力」已經成為「主力」，柯文哲說，在他身邊就有許多傑出的女性身居要職，但她們經常被稱為女局長、女議員、女科長，她們努力工作，卻經常不被公平看待，因為我們看到男性主管時，從不會認為他是異類，還大驚小怪。

柯文哲強調，這幾年來，台北市致力推動性別平等、消弭性別隔閡，鼓勵企業辦理與性平有關的組織與課程、給予優於法令的假別與補助，營造友善職場環境，要給予所有女性應有的支持，就像她們始終支持著這個社會，這些支持與祝福不只是今天，而是必須在每一天，期望繼續打破性別的刻板印象，但願從此以後，主力就是主力，不分男女。

主力就是主力，不分男女。 這幾年，經常聽到 #女力報到 四個字，其實「女力」從來不曾缺席，只是在某些職場被壓抑，導致她們的工作環境、薪資條件或升遷管道不如男性。經過上百年不斷爭取，女性工作者才漸漸得到應有尊重。 ... 由柯文哲發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)