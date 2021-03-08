3月8日婦女節，兩名同樣姓林的女用路人，在台中市西屯區逢甲商圈出「撞」況。警方初步調查，20歲騎機車的林姓女騎士，疑因左轉彎未依規定，擦撞另名40歲林姓女駕駛的駕駛教練車，酒測後兩人酒測值為零，並無酒駕，這場車禍造成機車的乘客受輕傷，確切肇事原因，警方還要進一步釐清。
今日中午近12時，在西屯區福星路與福上巷口發生一起交通事故，警方調查，女騎士與駕駛教練車的女駕駛，當時雙方都沿著福星路往河南路方向行駛。
20歲林女騎機車，沿著外側車道左轉福上巷，40歲林女開著教練車，她向警方表示，已有駕照，今日為久未駕駛練習，依規沿著內側車道直行。
警方初判肇因，疑是機車左轉彎未依規定，駕駛教練車的女駕駛尚未發現肇事因素，兩車擦撞後，機車左側車身撞損，教練車右前車身車損，女騎士載的乘客受輕傷，教練車則無人受傷。
由於逢甲商圈人車多，警方到場處理，救援傷者，也維持交通順暢，交通事故肇禍原因，警方還要深入釐清責任。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。