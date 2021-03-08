機車女騎士載的乘客受輕傷，教練車則無人受傷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

3月8日婦女節，兩名同樣姓林的女用路人，在台中市西屯區逢甲商圈出「撞」況。警方初步調查，20歲騎機車的林姓女騎士，疑因左轉彎未依規定，擦撞另名40歲林姓女駕駛的駕駛教練車，酒測後兩人酒測值為零，並無酒駕，這場車禍造成機車的乘客受輕傷，確切肇事原因，警方還要進一步釐清。

今日中午近12時，在西屯區福星路與福上巷口發生一起交通事故，警方調查，女騎士與駕駛教練車的女駕駛，當時雙方都沿著福星路往河南路方向行駛。

20歲林女騎機車，沿著外側車道左轉福上巷，40歲林女開著教練車，她向警方表示，已有駕照，今日為久未駕駛練習，依規沿著內側車道直行。

警方初判肇因，疑是機車左轉彎未依規定，駕駛教練車的女駕駛尚未發現肇事因素，兩車擦撞後，機車左側車身撞損，教練車右前車身車損，女騎士載的乘客受輕傷，教練車則無人受傷。

由於逢甲商圈人車多，警方到場處理，救援傷者，也維持交通順暢，交通事故肇禍原因，警方還要深入釐清責任。

(中時 )