罹癌麵包師逃亡15小時遭逮 狼狽跪坐荒地 槍枝藏機車後座

昨(7日)晚涉嫌在高雄大樹區九曲堂火車站前，與前妻爭討房產時，盛怒連開10槍轟死前妻2名友人的64歲方姓嫌犯，連夜騎機車逃亡15小時後，停在台29縣88快速道路高架橋下河床附近大樹下躲藏，警方沿監視器一路追趕發現其蹤跡，趁他不注意時將其壓制，發現他臉上還殘留死者噴濺血跡，同時機車內還有已打好繩結的童軍繩，方嫌表示想要結束自己，但是卻鼓不起勇氣，只好乖乖就逮。

方嫌昨晚犯案後，就騎著機車一路逃亡躲藏，原本警方前往他的家中追捕，但他卻沒有返家而撲空。專案小組立刻調閱所有監視器，以接力方式拼湊出逃亡路線，多組人馬沿著監視器追捕，另外人馬人繼續監看他逃亡路線，上午終於發現他躲在快速道路高架橋下。

警方在方嫌的機車發現已打好繩結的童軍繩，方嫌表示想要結束自己，但是卻鼓不起勇氣，只好乖乖就逮。（戴志揚翻攝）

專案小組幹員沿途搜索，發現方嫌機車停在河堤旁，慢慢爬過河提，親眼看到方嫌就在前方河床一棵大樹旁，於是趁他不注意時將他逮捕。警方在機車物箱起出做案用改造手槍、9發子彈，還有一條打好結繩的童軍繩。

方嫌垂頭喪氣地向警方說，自己開是一時氣憤才開槍殺人，凌晨想了一晚原本要想用童軍繩自我了結，但始終沒有勇氣，也知道難逃法網，只好乖乖等警方上門。

據了解，方男與59歲簡姓前妻談判，持槍連轟10餘槍，導致2名女方友人不幸身亡，犯案動機疑似為方嫌懷疑對方有新歡，情緒失控才會開槍殺人。

警方調查，方男為麵包師傅，因為愛賭博又有多次家暴紀錄，民國92年與簡姓妻子離婚，但2人17年來仍同住，直到去年簡女才搬離住家；方男昨晚與前妻相約談判房產問題，但發生口角後，便回家取槍，回到現場後，前妻的劉姓與吳姓友人上前阻止，方嫌抓狂大怒連續對2人連開10槍，吳男身中3槍，劉男身中5槍，兩人全身彈孔累累，當場無生命跡象，送醫後均不治。

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