台中市一名73歲林姓婦人，接獲自稱姪女的電話，要向林婦借20萬元，林婦覺得該女的聲音確實跟姪女很相似，才要出門匯錢，被林婦弟弟撞見，覺得事有蹊蹺報警，中市警局霧峰分局四德派出所員警，急忙到場勸阻，經員警分析詐騙手法，婦人才相信她遇到詐騙，成功阻詐。

據了解，該詐騙集團成員，自稱林婦姪女，她向林婦表示，自己因為投資生意，急需資金周轉，不多只要20萬即可，由於林婦自覺該女的聲音，跟姪女的聲音很相似，表示只有私房錢10萬元，姪女可以來家裡拿，但該女堅持需錢孔急，堅持匯款至指定帳戶。

林婦欲出門匯款時，剛好林婦的弟弟進門，見她拿著現金就要出門，問明原委，覺得應該是詐騙集團，但林婦覺得平常跟姪女感情很好，一定要幫，林婦弟弟苦勸不聽，於是報警協助。

四德所員警，獲報後趕至林婦住家，花了不少時間，向林婦分析詐騙集團的手法、也提供相關案件給林婦參考，林婦這才漸漸相信，該手法為詐騙，成功阻詐新台幣10萬元整，林婦激動落淚，極力感謝員警協助免於財產損失。

霧峰分局長陳家銘表示，民眾如遇有任何情況，要求至ATM或銀行進行操作匯款等，應先撥打165或110進行查證，避免一時衝動，造成自身財產損失，得不償失。

(中時 )