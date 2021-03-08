帶著優雅又誠懇的語氣，27歲的江柏緯如今已是百萬年薪的金字塔階層。回顧自身加入房仲產業的契機，柏緯坦言，完全是為了分擔家中的經濟重擔。「以前還幻想過當消防員，但長大之後就想當工程師多賺錢了。」柏緯笑著說。

光鮮亮麗的科技業背後，是低薪和傷身

在退伍之後，柏緯去了許多間科技公司面試，也都順利謀得職位。然而這些職位都是業務工作，月薪頂多3、4萬，獎金幅度也不高，有時候甚至還要深夜陪客戶交際應酬，不但破費、耗時又傷身。

後來柏緯輾轉看到永慶房屋的招募資訊，明明都是業務工作，但是永慶前九個月每月五萬的收入保證、彈性工作8小時的制度，都比原先的科技公司工作好上太多，於是決定給自己一個轉職機會。柏緯說：「外面的職場條件已經那麼差了，而永慶的福利和保障相當全面，也不吝於發送業績獎金，讓我可以挑戰高收入，所以我決定給自己一個機會試試看。」

忙於工作也樂於生活，江柏緯（中）跟士林區的永慶同仁一同組隊參加籃球比賽，從比賽中訓練團隊默契，更培養革命情感。(圖/永慶房屋提供)

永慶的健全制度，讓江柏緯不但能聰明工作，更有自己生活！

進入永慶房屋後，公司提供的彈性工作8小時、新人前九個月每月五萬收入、以及一對一師徒學習制，這些制度都讓柏緯覺得公司很照顧員工。前九個月每月五萬的收入保障，讓柏緯可以安心地投入在工作之中。偶爾家中有要務需要柏緯親自處理時，彈性工作8小時的制度，可以讓他根據家人狀況安排自身的上班時間。而原先擔心自己不是一個特別會講話的人，在一對一師徒制度的幫助下，透過向師父的學習，柏緯也逐漸克服面對客戶的壓力。

此外，永慶房屋獨有的實價登錄3.0服務，也讓柏緯在面對客戶時，更有自信也更顯專業。透明揭露至門牌的成交行情，讓柏緯在分析房屋優劣勢以及估價的時候都有所依據，使客戶和屋主的接受度都相當高，更信賴柏緯的專業建議。再加上智能作業系統配對的幫助，能夠迅速媒合屋主和買方，加速成交。

這些科技工具都讓柏緯感受到公司在技術和創新上的大步前進，自己也能聰明工作，掙取更多的業績獎金，還在2020年獲得永慶房屋50萬的幸福成家基金！「每份工作都是辛苦的，但在永慶工作更多了興奮！因為我的收入和夢想都在這裡加速達成！」

透過永慶的實價登錄3.0服務、科技工具、以及與店長同仁們的團隊合作下，江柏緯（右四）和同事屢屢交出好成績，為自己賺取豐厚的業績獎金。(圖/永慶房屋提供)

看見房屋生命力 找到職場成就感

在永慶房屋的磨練中，柏緯也找到除了收入之外的成就感。「我很享受看屋的過程，就像是在挖寶一樣。」柏緯說，單看書面資料，僅能從座向、坪數、屋齡等資訊去片面了解一棟房屋，但是每一棟房屋都蘊含當初建築師在面對自然環境和各種條件限制時，所發揮出的巧思與智慧。柏緯說：「我印象很深刻的一項物件是一棟在天母的中古屋。當初閱讀書面資料的時候，它位在一樓，採光往往很差，覺得很可惜。結果實地走訪之後，才發現原來建築師透過窗戶面向和退縮等方式，讓一樓也能有豐沛的光線，棟距等其他條件也都非常棒。」

帶著這些收穫，柏緯開心地分享給客戶。客戶起先也半信半疑，覺得一樓的物件能夠好到哪裡去？結果在柏緯的熱情邀約下，客戶最終同意去看了。到了現場，也對它的好條件驚訝連連，後來便順利成交。「所以我很喜歡去看房子，挖掘每個物件中獨特的優點、實際感受房子的生命力和個性，再把房屋的價值傳遞給適合的客戶。」

如今的柏緯，雖然不是工程師，但是在永慶房屋闖出一片天的他，不僅幫助家人改善經濟狀況，更開始擘劃自己的美好未來。27歲的他已經計畫在台北市買下一棟屬於自己的夢想房子，跟女朋友一起成家。柏緯也想趁此機會對所有跟他一樣想要擺脫低薪困境的人說：「如果你覺得自己的付出跟收入不成正比，不妨給自己一個機會加入永慶，只要肯努力，百萬年薪不是夢！」

江柏緯從科技業轉職永慶後佳績不斷，27歲的他已是百萬年薪的金字塔階層。江柏緯呼籲所有想要成功的年輕人，只要肯努力，透過永慶的科技工具和優渥制度，在永慶百萬年薪不是夢！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)