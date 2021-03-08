今天是三八婦女節，時常在網路分享生活點滴的知性主持人于美人，她一早就在臉書自問「三八婦女節，説什麼好呢？」拿母親走過的艱辛鼓勵全天下女性，無論遇到任何困難，都要保持微笑，相信問題都能迎刃而解。

于美人8日早上在臉書透露，父親過世時母親才23歲，身邊還有3個孩子要養，於是她詢問母親到底要怎麼走過這段艱苦的日子？母親回答：「就笑笑的過啊！笑也是過一天，拿毛巾擦眼淚也是過一天！」如此正能量的看待人生的瓶頸，于美人有感而發，體悟到就算遇到再大的困難，「請一直保持微笑，難過時也要微笑。因為不管是運氣還是人，都會聚集到開朗的地方。」為了應景，于美人隨文PO出與彭佳慧、葉璦菱的合照，「二位我喜歡的人，上週聚會她們自拍時我亂入。哈哈！」

這篇文章曝光後，彷彿像一盞明燈，點亮許多處在逆境的粉絲前方的道路，紛紛留言：「我目前生活遇到瓶頸，應該像美人姐的媽媽笑笑過」、「是的，笑也一天，難過也一天，苦不苦，只有心知道」、「您的母親真勇敢，婦女節快樂」、「我33歲先生往生，我也是苦笑過日子」等。

于美人3日才歡慶56歲生日，她去年生日時種樹，今年選擇「樹人」，生日前夕到木柵明道國小為學生上漢字課，重拾過往的教鞭，傳承「十年樹木百年樹人」精神。她透露能從螢幕前走出來跟孩子們面對面很高興，期盼未來有更多機會用自己的力量為台灣社會貢獻心力。

(中時新聞網)