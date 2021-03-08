日盛投信8日表示，3月4日及5日兩會召開，貨幣政策符合預期，其中財政政策的專項債規模和減稅降費力度相對超預期，觀察報告要點，3月5日發佈的政府工作報告整體基調符合預期，報告中再次強調碳中和目標及科技創新。另2021年GDP增速目標定為6％以上，更多在於為經濟增長提供底線指引，並不意味著政策會大幅收緊，預計今年國內政策利率不會上調，有助於陸股緩漲行情。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，美股近期的修正，對A股影響主要體現在投資者情緒方面，經歷春節假期以來的連續調整後，當前市場已回吐年初以來全部收益，由於前期快速上漲而累積的漲多、獲利了結情緒已獲得釋放，市場重點拉回至兩會召開，2021年正值「十四五」開局之年，兩會政策有望亮點紛呈。

黃上修指出，中國市場新發基金熱度已明顯降低，公募產品出現贖回潮的可能性很低，前期新發基金配置節奏放緩，機構端資金流入會更平穩，市場流動性依然處於平衡狀態。再從企業獲利面觀察，當前仍然處於盈利修復階段，從方向上看，低基數影響下企業盈利增速將在2021年一季度升至此輪修復週期的高點，二季度盈利增速將會回落，市場對此已經形成較為一致的預期，A股已經步入平靜期。

(工商 )