因2月工作天數減少，聯電(2303)2021年2月合併營收為149.48億元，比1月高峰155.29億元減少約3.74%，仍較去年同期增加9.86%。受惠需求續旺，聯電本季營收將再創新高。

聯電1~2月合併營收304.77億元再創同期新高，年增10.04%。受惠晶圓代工訂單續強，聯電本季產能利用率達100%，營收將繼上季再創新高。

聯電公司持續樂觀看待第一季，產能利用率將上升至100%，產品量價齊揚，預期本季合併營收再創新高。

聯電公司預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率提升至約25%。由此推估，第一季營收將再攀高，本業獲利亦有望持續成長。

放眼2021年，聯電對晶圓需求抱持樂觀的看法。因此，聯電將編列15億美元資本支出預算，比去年的10億美元大增，主要用於今年28奈米產能將成長20%。

聯電受惠8吋晶圓代工供不應求並漲價，加上28奈米占比提升之效益，2020年第四季業績攀高，營收約453億元，產能利用率99%，毛利率揚升至23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利達0.92元。

(時報資訊)