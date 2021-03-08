汽車及電子雙殺，台股指數虎頭蛇尾收黑！「跌有份、反彈無份」可說是今天台股無奈寫照！原本市場預期台股可望隨著上週五美國股市驚奇大逆轉，台股也確實在開盤時強勢大漲，早盤因雙王—大立光(3008)及台積電(2330)反彈，以及油電氣等傳產類股走高，指數大漲逾200點，重回16000點，不過中場過後，亞股指數轉弱，電子類股賣壓出籠，近期當紅的被動元件、半導體個股開高走低，汽車類股也同步走弱，壓縮指數漲幅。僅中低價股如：聯傑(3094)、醣聯(4168)、亞聚(1308)、先進光(3662)、驊訊(6237)、志旭(8067)及達爾膚(6523)強勢以漲停板作收，尾盤時台積電翻黑，拖累指數同步收低，反彈夢碎無力守住紅盤。

終場加權股價指數15820.11點，下跌35.12點，成交量2813.13億元，OTC指數為191.47點，下跌1.15點，成交量582.64億元。

今日上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲3.28%，其次是玻璃類股及食品類股，分別上漲0.98%及0.95%，表現較差者為電子零組件類股、汽車類股及其他電子類股，其中電子零組件類股下跌1.68%，汽車類股下跌1.2%，其他電子類股下跌1.15%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲1.55%，表現最差為生醫類股，下跌1.36%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股大逆轉大漲收市帶動下，指數跳空開高，盤中一度大漲200點，站上16000點關卡，不過隨後解套賣壓出籠，終場下跌35.12點，以15820.11點作收，未能止跌反彈；今天台股指數虎頭蛇尾，從大漲到翻黑，顯示多頭面對全球股市劇烈波動趨於保守，目前中、長期均線雖仍為多頭排列，整體多方格局未變，但指數跌破月線支撐，16000點以上累積的套牢賣壓沉重，且KD指標修持續向下修正，短線台股上檔空間有限，仍需整理待消化賣壓後才有機會展開多方走勢。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股3月以來受美債殖利率飆升帶來的評價下修壓力，其中電子權值股出現較大賣壓，但若回歸基本面，終端需求強勁、中國復工狀況良好、各產業漲價循環展開，2021年首季多數台灣電子科技企業展望仍樂觀，接下來盤面整理消化賣壓後，大盤仍有機會展開多方走勢，就類股佈局，除了可逢低布局半導體、IC設計、面板、電子零組件等科技股之外，亦可留意隨經濟復甦層面擴大、油價反彈的塑化族群以及疫情解封後受惠的內需消費題材。

台新主流基金經理人沈建宏表示，台股在漲多下，短線遇通膨升溫、美債殖利率彈升等雜音，震盪開始加大，基於企業獲利與總體經濟年增率將在第一季至第二季相繼見頂，加上資金動能將在下半年趨緩，以及技術面加權指數與十年線乖離過大，預期3月甚至進入第二季後，台股震盪將更形加劇，建議操作上選股不選市，農曆年後漲多或漲價概念股可留意減碼停利機會，並留意高股息與落後補漲個股或族群機會。

沈建宏指出，外資2020年大賣台股5千億元，據歷史經駼來看，隔年轉為買超台股機會大，另一方面，弱勢美元有利熱錢返回亞洲市場，台股股息殖利率在亞股相對突出，熱錢將持續尋找台股投資機會，預估2021年外資可望回補台股。在基本面上，雖然台股企業獲利年增率可能於第一季見頂，但第三季單季獲利將創歷史新高，全年獲利成長幅度有機會達二位數，台股中長線仍看好，對股市的修正不必悲觀。類股操作上，持續看好2021年汽車及車電供應鏈，以及景氣逐季復甦的伺服器供應鏈，另外，高股息個股也可納入選股標的，提升持股的防禦能力。

(時報資訊)