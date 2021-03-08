紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一表示，紐西蘭將額外採購由輝瑞與德國BioNTech公司共同開發的新冠肺炎疫苗，該疫苖的數量將足以供全國人口接種。

阿爾登表示，紐西蘭政府已經簽署一項協議，將額外採購850萬劑輝瑞/BioNTech疫苗，足以供400多萬人接種，她並表示，疫苗可望在今年下半年運抵紐西蘭。

阿爾登在聲明中表示：「這將使我們的輝瑞疫苖訂單總量達到1000萬劑，足以讓500萬人獲得完全接種的兩劑注射」。

該國政府與輝瑞最初達成的協議是供應150萬劑，足夠供75萬人接種。阿爾登表示，之所以決定將輝瑞作為紐西蘭主要的疫苗提供者，是因為其疫苖的有效防護力達到約95%。

新西蘭上個月展開輝瑞/BioNTech疫苗的全國接種計畫，並預期在年底前為該國所有人口接種疫苗。

紐西蘭目前累計確診數為2,000多例，累計死亡病例為26人，透過迅速的追蹤系統、邊境關閉與快速的封鎖措施，該國在疫情防控上領先其他已開發國家。

該國最大城市奧克蘭周日解除為期一周的嚴格封鎖措施。2月底奧克蘭出現一起感染源不明的本土病例，紐國政府下令該城市進入3級封鎖，僅能在購買民生必需用品時才能出門。2月中旬，奧克蘭出現一家3口的英國變種病毒群聚感染，當局下令封城3天。

本周一紐西蘭未出現新增病例。

(時報資訊)