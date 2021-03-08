受到美國德州暴風雪襲擊影響，三星向客戶發出的通知指出，NAND Flash控制晶片產能需等到5月才可望陸續復工。三星停產使全球供應鏈供需緊張情勢更嚴重，可望帶動NAND Flash備貨，推升報價上漲。
三星對供應商最新公告，受到德州暴風雪影響、導致大停電，因此重創產能，其中高階SSD衝擊最大，影響4月產能高達100%。
三星德州奧斯汀廠從農曆春節期間被迫停工，據三星向客戶發出的通知指出，NAND Flash控制晶片4月仍有超過9成產能受影響，整體控制晶片產能預計要到5月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，NAND Flash控制晶片持續水漲船高，也可望支撐NAND Flash報價，對於旺宏(2337)、威剛等上下游廠均有利。
三星德州奧斯汀廠產能包括14奈米與28奈米等，生產包括NAND控制晶片等產品。
記憶體模組大廠威剛(3260)表示，固態硬碟(SSD)控制IC供貨吃緊刺激需求，今年以來客戶備貨相當積極。威剛公司預期，繼DRAM價格正式邁入多頭走勢後，NAND Flash受惠終端應用量提升，合約價也將於第一季底止跌回升。
(時報資訊)
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