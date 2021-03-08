為扭轉大學「重研究、輕教學」的現象，教育部推動大專校校教學實踐研究計畫，每年花4億元，補助個別教師進行課程教學研究的計畫。教育部自108年度大專校院教學研究計畫中選出績優計畫共105件，並在今日舉辦績優計畫公布記者會，由13位計畫主持人代表受獎。

大專校院教學實踐研究計畫自107年起推動，每年度計畫執行期程為1年，由當年度8月1日起至次年7月31日止。教育部透過此計畫，協助教師透過適當的研究方法及評量工具進行檢證，以落實大學教學創新暨強化學校培育人才的任務。

教育部主秘廖興國表示，政府補助大學個別教師進行課程教學的研究，以精進大學教學，這在亞洲國家都是少見的。教育部也希望藉此計畫，凸顯出對高教改革的決心。此外，教育部現在也堆動教師多元升等，在教學研究方面表現出色者，同樣可以升等。

教育部表示，108年度計畫執行結束後舉行5場成果交流會議，共有1110位計畫主持人參加口頭報告，經過初審，再就計畫成果書面報告進行複審，並針對研究設計、課程規畫、資料蒐集及成效評估等面向，挑選出極具參考價值的計畫，經決審後通過105件績優計畫。

今年獲選為績優計畫的主持人中，真理大學助理教授林熙中，設計電影資訊融入資訊安全的教學法，先透過電影《模仿遊戲》吸引學生對Enigma密碼機的學習興趣，再帶領學生動手實作「洋竽片罐密碼機」，並藉由操作驗證於影片中所習得的知識。

中央大學助理教授鄭保志，透過玩遊戲學習經濟，分析教學相長的關係；中山大學助理教授何怡璉規畫將真實社會納入劇場的可能，除了讓城市成為教室，深化學生與在地的連結，更提升學生社會關懷、思辯與跨領域溝通。

(中時 )